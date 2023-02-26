رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

رئيس «تعمير سيناء» لقصواء الخلالي: 610 مليارات جنيه تكلفة إنشاء البنية التحتية

كتب:

محمد عزالدين
10:26 م | الأحد 26 فبراير 2023
تنمية سيناء

تنمية سيناء

قال المهندس ناجي إبراهيم، رئيس منطقة تعمير شمال وجنوب سيناء، إن ما تحقق في سيناء من تنمية وتعمير منذ 2014 وحتى تاريخه، والذي كان يسير في محورين جنبا إلى جنب، وهما محور تنظيم والقضاء على الإرهاب في سيناء، والمحور الثاني هو ملف التنمية والتعمير.

الاتصال المباشر بين سيناء والمحافظات

وأضاف «إبراهيم»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي ، أن التنمية في سيناء بداية من الحدود الشرقية لقناة السويس من خلال الـ 6 أنفاق والكباري والمعديات لتحقيق الاتصال المباشر بين سيناء والمحافظات الأخرى.

وأشار رئيس منطقة تعمير شمال وجنوب سيناء، إلى أنه جرى صرف أكثر من 610 مليارات جنيه للبنية التحتية في سيناء منذ 2014 لتوفير حياة كريمة لكل أهالي سيناء.

مدينة الإسماعيلية الجديدة مليونية

ولفت إلى أن مدينة الإسماعيلية الجديدة تعد مدينة مليونية، بجانب مدينة رفح الجديدة وأكثر من 2200 وحدة سكنية في العريش، و2124 وحدة إسكان تعاوني في حي المساعيد بالعريش.

اقرأ المزيد:

نواب: تنمية سيناء إنجاز للمستقبل وانطلاق للتنمية الشاملة

السيسي يحدد محاور تنمية سيناء.. «إزالة المتفجرات وتوفير الخدمات والإنتاج»

لبنى عسل: سيناء عزيزة على قلوب المصريين وشهدت تنمية حقيقية في السنوات الماضية

أحمد ناجي قمحة يكتب «الجمهورية الجديدة: فلسفة تنمية سيناء بين التخطيط والعبور الثاني»

النائب أحمد صبور: الدولة تغلبت على تحديات ضخمة من أجل تنمية سيناء

الرئيس السيسي يتفقد اصطفاف المعدات المشاركة في تنمية سيناء
بقلم محمد عزالدين