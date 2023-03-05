المبادرات الشبابية تتسبب في تراجع أسعار اللحوم البلدية 30 جنيها بأسيوط

تراجعت أسعار اللحوم البلدي بمركز ومدينة البداري في محافظة أسيوط، بعدما قرر عدد من الجزارين تخفيض سعر الكيلو 30 جنيها ليصبح سعره 230 جنيها بدلا من 260 جنيها الأسبوع الماضي.

جاء ذلك بعد تدشين شباب قرية النواورة بمركز البداري عدة مبادرات لخفض الأسعار والتي نجحت في قيام جزارين القرية بكتابة لافتات على أماكن بيع اللحوم بسعر 230 جنيها للكيلو البلدي بتخفيضات 30 جنيها.

تراجع سعر الكيلو البلدي

وقال فتحي الصغير، أحد أهالي مركز البداري إن الأسعار تراجعت هذا الأسبوع حيث وصل سعر كيلو اللحمة البلدي 230 جنيها مقابل 260 جنيها سابقا، بعدما قرر الجزارون بقرية النواورة بتخفيض سعر الكيلو 30 جنيها بعدما أطلق شباب القرية مبادرة لمواجهة الجشع وأن ذلك التكلفة الحقيقية لكيلو اللحمة التي تصل إلى 220 جنيها، وهذا ساعد على انخفاض سعر الكيلو ولقت المبادرة ترحيبا كبيرا من المواطنين.

أسعار اللحوم القائم

وأضاف أحمد محمد، أحد تجار الماشية بمحافظة أسيوط، لـ"الوطن" أن أسعار المواشي القائم تراجعت هذا الأسبوع في الأسواق حيث سجل أعلى سعر كيلو العجالي القائم 110 جنيهات في مقابل البقر والجاموس الكبير 90 جنيها مما ساهم في تراجع أسعار الماشية عن الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن من المتوقع أن تتراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة بعد وصول الدواجن المجمدة الأسواق وتراجع اسعار الدواجن بعدما سجل سعر الكيلو 80 جنيها.