حزب الوفد يقيم احتفالية بمناسبة الذكرى 104 لثورة 1919

أعلن حزب الوفد، إقامة احتفالية بمناسبة الذكرى 104 لثورة 1919، التي توافق 9 مارس الجاري.

خروج المصريين بجميع طوائفهم ضد المحتل البريطاني

وأكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الوفد، أن الحزب يقيم هذه الاحتفالية كل عام لاستعادة ذكرى الثورة الأم التي أحدثت تأثيرا هائلا في المصريين جميعا، وخرج فيها المصريون بجميع طوائفهم ضد المحتل البريطاني، مطالبية بالإفراج عن سعد باشا زغلول.

وأكد يمامة، أن ذكرى تلك الثورة المجيدة، احتفال مصري وليس وفديا فقط وإن كان بطلها هو مؤسس الوفد، مشيرا إلى أن الوفديين يفخرون بأن تاريخ حزبهم هو تاريخ الوطن كله.

زيارة ضريح سعد زغلول

وأعلنت اللجنة المنظمة للاحتفال، انطلاق موكب رئيس الوفد والوفديين 9 مارس الساعة الواحدة ظهرا من مقر الحزب لضريح سعد زغلول.