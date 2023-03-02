«الوفد» عن زيادة الأجور والمعاشات: الرئيس حريص على حماية الأسر المصرية

أشاد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، بإجراءات الحماية الاجتماعية التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، خلال زيارته لمحافظة المنيا؛ لافتتاح مشروعات حياة كريمة.

زيادة المعاشات

وقال رئيس الوفد، في بيان، إن القرارات التي أعلنت بزيادة الأجور ورفع الحد الأدنى لها وزيادة المعاشات بنسبة 15%، ومعاش تكافل وكرامة بنسبة 25٪ من بداية شهر أبريل، تعد قرارات حكيمة من الرئيس، وتؤكد حرصه على حماية الأسر المصرية، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة المصرية.

استمرار الدولة في استكمال مشروعات حياة كريمة

وأكد «يمامة»، أن استمرار الدولة في استكمال مشروعات حياة كريمة ورعاية الأسر المصرية، يؤكد أن تلك المرحلة الصعبة من عمر الوطن ستمر، وأن مصر على الطريق الصحيح.

وأشار إلى أن الرئيس أثنى على عزيمة المصريين، وهي نظرة صائبة لأن الشعب المصري تحمل كثيرًا من الصعب وسيخرج من هذه الأزمة العالمية، التي أصابت دولا كبرى.