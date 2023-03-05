«الداخلية» تستقل وفدا من الشباب المشاركين في ملتقى «القيادات الإعلامية العربية»   

استقبلت وزارة الداخلية، الوفد المشارك بملتقى القيادات الشبابية الإعلامية العربية، بمقر قطاع الإعلام والعلاقات، وتضمن برنامج الزيارة تفقد إدارات وأقسام القطاع والتعرف على دوره في إيضاح دور الإعلام الأمني في مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة وتوضيح الحقائق.

مشاركة وفود 11 دولة

وجاء ذلك في إطار فعاليات ملتقى القيادات الشبابية الإعلامية العربية، بمشاركة وفود 11 دولة عربية، وهي: «السعودية، البحرين، قطر، اليمن، عمان، السودان، فلسطين، تونس، المغرب، الأردن، مصر»، ضمن فعاليات عام الشباب العربي، الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

الاستفادة من الخدمات بسهولة ويسر

وكذا الترويج لجميع الخدمات الجماهيرية التي توفرها وزارة الداخلية بمختلف قطاعاتها بما يُمكن المواطنين من الاستفادة من الخدمات بسهولة ويسر، فضلاً عن إبراز جهود الوزارة في العديد من المجالات الأمنية المختلفة، وتسليط الضوء على الدور الذي تضطلع به وزارة الداخلية في مواجهة جميع صور الجريمة بما يُرسخ دعائم أمن المجتمع، وكذا دعم دور الجماهير في التعاون مع أجهزة الأمن وتنمية دوافعهم نحو المشاركة الفعالة في مكافحة الجريمة.

ولاقت تلك الزيارة إعجاب الوفد، وأشادوا بما لمسوه من قدرات وجهود في هذا الشأن، وتقدموا بالشكر والتقدير لوزارة الداخلية متمثلة في قطاع الإعلام والعلاقات على ما لمسوه من حفاوة الاستقبال.