قائد القوات الجوية الأوكرانية: نحتاج لطائرات مقاتلة لمواجهة صواريخ روسيا

أكد قائد القوات الجوية الأوكرانية، يورى إيهنات، اليوم الأحد، أن الجيش الأوكراني في حاجة ضرورية لطائرات «إف-16» الحربية، لمواجهة الخطر الذي تشكله الصواريخ والقذائف الروسية الموجهة.

وقال خلال تصريحات نقلتها وكالة أنباء «يوكرينفورم» الأوكرانية في نسختها الإنجليزية، إن الروس يمكنهم إطلاق الصواريخ عن بعد وإطلاق قنابل جوية روسية موجهة من على بعد عشرات الكيلومترات، لذلك فإننا بحاجة إلى طائرات مقاتلة حديثة لحماية المدن والقرى الأوكرانية من الصواريخ والقنابل الجوية الروسية.

احتياج لسلاح أمريكي

وأشار إينهات إلى أن أنظمة الدفاع الجوي بعيدة المدى مثل نظام «باترويت» الأمريكي سيكون لها تأثير كبير أيضًا في هذا الصدد، لكن من الضروري أن يكون لدى أوكرانيا الكثير منها لحماية كامل أراضيها.

لماذا تحتاج أوكرانيا إلى طائرات مقاتلة حديثة؟

وتابع: «أما الطائرات فهي متحركة ويمكن استخدامها لاعتراض القاذفات الروسية أو على الأقل الضغط عليها، ما يمنعها من إلقاء القنابل، لهذا الغرض تحتاج أوكرانيا إلى طائرات مقاتلة حديثة متعددة الأغراض، حيث إن الطائرات التي لدينا تعود إلى الحقبة السوفيتية وغير قادرة على إتمام هذه المهمة».