قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في إنه لن يكون من الصعب حل النزاع بين روسيا وأوكرانيا إذا أعيد انتخابه رئيسًا للدولة، وحدد أنه يمكن حل النزاع الأوكراني في غضون يوم واحد.

ترامب: سأحل النزاع بين أوكرانيا وروسيا بسهولة

وأضاف ترامب، خلال تصريحات صحفية من العاصمة واشنطن: «أريد أن أؤكد لكم أن حل النزاع بين روسيا وأوكرانيا لن يكون مهمة صعبة، ويمكن أن يتم ذلك في غضون 24 ساعة إذا كان الناس يعرفون ما يتعين عليهم القيام به.. ومع ذلك رفض الرئيس الأمريكي السابق أن يقول بالضبط ما هي خطته».

وأشار إلى أنّ الكشف عن هذه المعلومات لن يسمح له بتحقيق خططه ووضع حد للصراع، وبحسبه من الضروري أن يكون لهذا الأمر صلاحيات رئاسية، وشدد ترامب أيضًا على أنّ الصراع الأوكراني ما كان ليحدث لو كان قد شغل منصب رئيس الدولة، بحسب صحيفة «التلجراف» البريطانية.

في وقت سابق، في 20 فبراير، أعلن ترامب وعدًا آخر في حملته الانتخابية في تجمع حاشد لمؤيديه في فلوريدا، في حالة إعادة انتخابه كرئيس للدولة، سيتصل بالزعيم الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني زيلينسكي في الليلة نفسها.

ترامب: خطاب حكومة بايدن سبب النزاع بين روسيا واوكرانيا

بدوره، قال أستاذ العلوم السياسية، بافيل فيلدمان في 22 فبراير، إنّ نية دونالد ترامب لإقامة حوار بين موسكو وكييف هي خطوة علاقات عامة قبل الانتخابات، لكن اتصالات ترامب بالكاد قادرة على تغيير الوضع نوعيًا في حالة الأزمة الأوكرانية.

وفي 29 يناير، أكد ترامب إن الإنسانية على شفا حرب عالمية ثالثة يقودها الرئيس الأمريكي جو بايدن، وإنه متأكد من أنه إذا أعيد انتخابه في عام 2020، فلن يكون هناك صراع بين روسيا وأوكرانيا، وقال إن خطاب حكومة جو بايدن كان السبب في إطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وأشار إلى أن الصراع ما كان ليحدث لو كان رئيسا.