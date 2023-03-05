زحام شديد في فرح عروسين من دار أيتام بالمنوفية: جبر الخواطر «صور»

زحام شديد في فرح عروسين "شهاب سيد أحمد ونور حسن" من دار أيتام في مركز الباجور بمحافظة المنوفية، بعد دعوة بسيطة عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، يطالبون فيها الأهالي بحضور الفرح، ليصطف المهنئون من كل القرى والمراكز المجاورة لتقدم التهاني بهذا الزفاف السعيد.

زحام شديد في فرح عروسين من دار أيتام المنوفية

وسادت حالة من السرور في فرح عروسين دار الأيتام في مركز الباجور بالمنوفية، إذ حضر حفل الزفاف عدد كبير من الشخصيات العامة والسياسية في مركز الباجور، بالإضافة إلى عدد كبير من الشباب والفتيات الذين احتلفوا رقصا مع العروسين.

حفل زفاف عروسين من دار أيتام في المنوفية

وعبر العروسان "شهاب ونور" عن سعادتهما بالمشاركة الكبيرة من أبناء مركز الباجور ومحافظة المنوفية، حيث وجها الشكر لكل الحضور في حفل زفافهما حيث قال الزوج شهاب سيد أحمد: "أشكر جميع أهلنا اللي شرفونا في فرحنا وربنا يجبر بخاطرهم زي ما جبروا خاطرنا".

وقال أحمد رزق أحد شباب الباجور، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن ما يحدث يعتبر ملحمة من أبناء محافظة المنوفية لمشاركة العروسين "شهاب ونور" سعادتهما، مؤكدا أن الإقبال كبير من الفتيات والشباب للمشاركة في حفل الزفاف بعد دعوة الزوجين الأهالي لحضور حفل زفافهما.