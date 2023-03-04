مصرع شابين في حادث سير بالأقصر.. «كانا يحضران بدلة فرح لابن عمهما»

اتشحت قريتي الجواهرة والقباحي، شرقي الأقصر، منذ قليل، بالسواد حزنا على مصرع شابين في حادث «موتوسيكل» كان يقلهما أثناء ذهابهما لإحضار بدلة الفرح لابن عمهما، وجرى نقلهما إلى مستشفى الكرنك الدولي بالأقصر.

بلاغ لمديرية أمن الأقصر بالواقعة

وتلقى اللواء هشام عبدالغفار، مدير أمن الأقصر، بلاغًا يفيد بمصرع الشابين عتريس ويوسف، إثر حادث موتوسيكل، على طريق الأقصر الزراعي، وجرى نقلهما إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي.

تحرير محضر بالواقعة

جرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.

وفي سياق متصل، شهدت الأقصر حادث مصرع شاب مقيم بقرية المدامود الغربي، إثر اصطدام سيارة بموتوسيكل كان يستقله بجوار كمين يسى المروري، شمال الأقصر، وجرى نقله إلى المستشفى.