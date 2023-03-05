فضل قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة.. الإفتاء توضح

يفضل البعض تلاوة آية الكرسي بعد كل صلاة، باعتبارها آية لها فضل عظيم، ويفضلها الكثير، ولكن ما فضل قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة؟، الإجابة على هذا التساؤل توضحه «الوطن» في تقريرها.

فضل قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة

وعن فضل قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة، روى أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه: عن رَسُول اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ، إِلا الْمَوْتُ».أخرجه النسائي في السنن الكبرى، والطبراني في المعجم الكبير، وابن السني.

تعرف على فضل قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة

وأوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر لصفحة الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، فضل قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة، قاشلا: «قراءة آية الكرسي بعد صلاة الفرض أو السنة لها فضل عظيم ونقرأها بعد الصلاة مباشرة».

آية الكرسي

وآية الكرسي هي قوله تعالى: « اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ » سورة البقرة الآية 255، وسميت بهذا الاسم لذكر الكرسي فيها.