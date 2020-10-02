السقا: كنت هموت في "تيمور وشفيقة".. وأقرأ آية الكرسي قبل مشاهد الأكشن

قال الفنان أحمد السقا، إن مشاهد الأكشن تكون مدروسة جيدا، وليست عشوائية، موضحا: "مفيش حاجة عافية، وكل حركة بتعلمها وليها ميكانيزم معين"، مشيرا إلى أنه كان سيلقى حتفه في أحد المشاهد.

وتابع "السقا"، في لقاء مع برنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، على قناة "سي بي سي" الفضائية، أنه يشارك في تصوير فيلم "العنكبوت"، وهو من أفلام الأكشن.

وعن مشاهد الأكشن في فيلم "تيمور وشفيقة"، قال "السقا": "دي كنت هموت بجد، بس الغلط مش عندي، غلط ولد روسي مش من الفريق بتاعي"، موضحا أنه قفز في وسط النار لأن قنبلة انفجرت قبل موعد انفجارها، مشيرا إلى أن دعوات جمهوره هي التي أنقذته.

وأوضح "السقا"، أن الشخص المكلف بتفجير القنابل في هذا المشهد كان يجب عليه أن يفجر القنبلة الأولى، ثم الثانية، ثم الثالثة، وبعدها الرابعة بالترتيب، ولكنه فجر القنبلة الأولى ثم الثانية ثم الرابعة.

وأشار "السقا"، إلى أن هذا أدى لاشتعال النار فيه، فاضطر إلى القفز من النافذة كما جاء في أحداث الفيلم، بينما صرخت الفنانة منى زكي باسمه الحقيقي، وقالت: "سقا"، ولم تنادي عليه باسمه في الفيلم وهو "تيمور"، ولكن تم عمل دوبلاج للمشهد وتركيب اسم "تيمور" فيما بعد.

وأوضح أنه عندما قفز نزل في مياه درجة حرارتها 4 تحت الصفر، وظل لمدة أسبوع يستخدم كريمات لمعالجة الحروق، لافتًا إلى أنه يقرأ آية الكرسي، والمعوذتين، والفاتحة، ودعاء، قبل أن يؤدي أي مشاهد "أكشن".