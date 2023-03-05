رئيس الدوما الروسي: واشنطن تجبر دول أوروبا على دعم أوكرانيا

قال رئيس مجلس الدوما الروسي «مجلس النواب» فياتشيسلاف فولودين، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تجبر الدول الأوروبية على دعم أوكرانيا، وفي المقابل تتحمل تكاليف أقل بكثير.

دعم أوروبي وأمريكي لأوكرانيا

وأضاف فولودين في تصريحات نقلتها وكالة أنباء تاس الروسية، أن الولايات المتحدة تجبر الدول الأوروبية على تمويل أوكرانيا على حساب مواطنيهم، بينما تخصص هي 0.37% فقط من إجمالي الناتج المحلي لأوكرانيا، إذ تحتل الولايات المتحدة المرتبة الـ12 على قائمة الدول الداعمة لأوكرانيا.

وأشار فولودين إلى أن ما تدفعه الولايات المتحدة لدعم كييف أقل بـ5 أضعاف التكاليف التي تتحملها بولندا، التي تبلغ قيمتها 2.1% من إجمالي الناتج المحلي، مضيفا أن إستونيا ولاتفيا وجمهورية التشيك وليتوانيا وسلوفاكيا وبلغاريا ومالطا والنرويج ورومانيا وقبرص تضغط على واشنطن لزيادة إنفاقها في هذا الصدد.

ورأى رئيس مجلس الدوما الروسي، أن واشنطن أظهرت مرة أخرى أن المبدأ الأساسي لسياستها هو استخدام الدول الأخرى لتحقيق مصالحها.

ونوه فولودين، بأن دول الاتحاد الأوروبي تتحمل تكاليف إضافية نتيجة العقوبات المناهضة لروسيا، التي تسببت في زعزعة استقرار اقتصاداتها، لافتا إلى دعم الحكومات الأوروبية لصناعة الطاقة بعد انقطاع إمدادات الطاقة الروسية، الذي بلغ حجمه 570 مليار يورو.

وأكد أن قادة الاتحاد الأوروبي يتصرفون بما يتعارض مع المصالح الوطنية على حساب المواطنين الأوروبيين من خلال الاستمرار في تزويد كييف بالأسلحة.