سفير الاتحاد الأوروبي ومدير «الأمم المتحدة الإنمائي» يزوران قرية بنبان بأسوان

تبدأ اليوم الأحد فعاليات أنشطة برنامج وعي للتنمية المجتمعية بمحافظة أسوان، تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وتشمل لقاء جماهيريا بقرية بنبان، بحضور الشركاء من الهيئات الدولية، متمثلا في سفير الاتحاد الأوروبي كريستيان برجر، ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أليساندرو فراكاسيتي، ومجموعة من القيادات المحلية والرسمية من قرية بنبان، وممثلي الجمعيات الأهلية الشريكة للوزارة في تنفيذ برنامج وعي، ومجموعة من الرائدات الاجتماعيات المعنييات بنشر رسائل التوعية المجتمعية لدى الفئات الأولى بالرعاية حول قضايا حقوق الفتيات والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة.

فعاليات مهرجان أسوان السينمائي الدولي للمرأة

كما تشارك وزارة التضامن الاجتماعي في فعاليات مهرجان أسوان السينمائي الدولي للمرأة، بالتعاون مع وزارة الثقافة، من خلال تخصيص جائزة للأفلام ذات الأثر الاجتماعي والتي تنتجها منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بهدف إبراز النماذج الإيجابية في المجتمعات المحلية، بالإضافة إلى تنفيذ ندوة بالتعاون مع إدارة المهرجان حول دور الدراما في التاثير على الوعي المجتمعي.

وتشمل فعاليات أنشطة وزارة التضامن الاجتماعي أيضا لقاء موسعا مع الرائدات الاجتماعيات بمحافظة أسوان، (320 رائدة اجتماعية من كافة القرى المراكز بالمحافظة)، حول رسائل برنامج وعي للتنمية المجتمعية الخاصة بمكافحة الممارسات التقليدية الضارة، مثل زواج الأطفال وحرمان الفتيات من التعليم وختان الإناث والتمييز ضد الفتيات داخل الأسرة.

لقاء حول قضية مناهضة زواج الأطفال

وفي ذات السياق تنظم الوزارة بالتنسيق والتعاون مع جامعة جنوب الوادي والمنتدى الاستراتيجي للإعلام لقاء موسعا حول قضية مناهضة زواج الأطفال وحرمانهم من التعليم للشباب من المتطوعين في الجامعة المعنيين بقضايا برنامج وعي للتنمية المجتمعية.