التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يطلق حملة «كتف في كتف»

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حملة «كتف في كتف»، وذلك من خلال فيديو ترويجي للحملة يوضح ملامح الحملة التي تسعى لترسيخ التكاتف والتكامل بين أفراد المجتمع، وذلك استعدادا لشهر رمضان المبارك.

توزيع 4 ملايين كرتونة

ويستهدف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي توزيع 4 ملايين كرتونة على جميع الأسر المستهدفة في كل ربوع مصر قبل شهر رمضان المبارك.

كلمات أغنية كتفي في كتفك

وجاءت كلمات أغنية الفيديو الترويجي التي أداها الفنان أحمد سعد كالتالي: «كتفي في كتفك ومفيش ولا فرصة نفوتها.. والخير بينا، وهيفضل جوانا أنا وأنت.. مع بعض الدنيا بتتغير، والخير لو مين شافه صغير.. تصبح تلاقيه في وقت قصير.. سايب ذكرى.. مفيش أقوى من المصريين لما بيتجمعوا علي أي حاجة.. فما بالك لما يتجمعوا على الخير.. عشان لمتنا هدفها تجمع 4 مليون كرتونة لتوزيعهم علي كل المحتاجين في كل نقطة بمصر.. شارك بخيرك.. شارك لوحدك.. شارك باللي تحبه».

ويشارك في المبادرة العديد من المؤسسات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني، وتنفذ الحملة من خلال العديد من الأنشطة وأبرزها تنفيذ معارض ملابس وعيادات طبية للكشف وصيدلية لتوفير الأدوية والنظارات.