«التحالف الوطني» يوقع بروتوكول تعاون مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

نشرت قناة «الحياة»، تقريرًا عن توقيع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بروتوكول تعاون مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ووقع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم، بروتوكول تعاون مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وتمثلها أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية بهدف تنسيق الجهود لتنفيذ استراتيجية الدولة الوطنية، بما يضمن تنفيذ المبادرات التنموية والفاعليات المختلفة التي تقوم بها المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية لخدمة المواطنين في كافة مجالات التنمية المختلفة.

ضرورة التعاون مع منظمات المجتمع المدني

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للتحالف الوطني في مؤتمره الأول بضرورة مد جسور التعاون مع منظمات المجتمع المدني لتقديم الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية بجميع محافظات الجمهورية وخاصة المناطق النائية.

وقع البروتوكول ممثلاً عن التحالف الوطنى الدكتورة نهى طلعت، أمين سر التحالف والأنبا يوليوس، أسقف الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية

الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين

وأكدت الدكتورة نهي طلعت، أمين سر التحالف، أن هذا البروتوكول يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بضرورة بذل قصارى الجهود لتقديم مزيداً من الدعم للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية من خلال جهود داعمة ومبادرات طموحة من شأنها الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين لتخفيف العبء عليهم وتوفير حياة كريمة لهم.

من جانبه، أعرب الأنبا يوليوس، أسقف الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية، عن سعادته بانضمام أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية الذراع التنموي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية لعضوية التحالف الوطني، مؤكدا على بذل كل الجهود لتوفير حياة كريمة لكل مواطن على أرض مصر، مضيفًا: «أعيننا مرفوعة نحو الله يرشدنا ويقوينا، أيدينا ممدودة بعضنا لبعض للتعاون وممدودة للأخرين للدعم والحب».