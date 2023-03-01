برنامج «هذا الصباح» يبرز تقرير «الوطن» حول دعم التحالف الوطني للتعليم

عرض برنامج «هذا الصباح»، الذي تقدّمه الإعلامية دعاء جاد الحق، على قناة extra news، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بتقديم التحالف الوطني منح دراسية، بعنوان ««التحالف الوطني يقدم 200 منحة لطلاب الجامعات التكنولوجية».

التحالف الوطني نور جديد داخل مصر

قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي، إن التحالف الوطني يعد نقطة نور جديدة داخل مصر، إذ أن التنسيق والتعاون بين كل الجمعيات والمؤسسات الخيرية استطاع توفير كل ما هو متاح للمواطنين بدلا من حدوث تضارب في تقديم الخدمات التي كانوا يقدمونها قديمًا عندما كانت تعمل كل جمعية على حدة.

أهمية أدوار وجهود التحالف الوطني

وأكد «عفيفي»، خلال حواره لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم دعاء جاد الحق عبر فضائية «إكسترا نيوز»، على أهمية دور التحالف الوطني الجديد الخاص بتقديم منح دراسية جامعية للطلاب المتفوقين غير القادرين، مشيرًا إلى أن كل مجهودات التحالف الوطني تصب في مصلحة المواطنين، إذ أنها تهتم بملف التعليم وليس فقط تقديم خدمة للمواطن أو دعم عيني أو آخر مادي.