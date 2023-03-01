التحالف الوطني لقناة الحياة: نستهدف توزيع 5 ملايين كرتونة غذائية حتى نهاية رمضان

أكدت الدكتورة نهى طلعت، أمين سر التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، أن العمل جرى بالفعل استعدادًا لشهر رمضان المبارك، مشيرة إلى أن التحالف يبذل قصارى جهده من أجل توسيع قاعدة المستفيدين، وصولًا إلى المناطق النائية والحدودية.

خطة تنسيقية لتسليم الكراتين ووصولها للأهالي في الوقت المناسب

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، أنهم بدأو فاعليات تعبئة كراتين رمضان، وعمل خطة تنسيقية لتسليم الكراتين ووصولها للأهالي في الوقت المناسب.

وأشارت إلى أن التحالف أقام غرفة عمليات مركزية لإدارة منظومة كراتين رمضان، مؤكدة أن التحالف يستهدف توزيع 5 ملايين كرتونة، وأنه جرى توزيع مليون كرتونة بالفعل وباقي 4 مليون يجرى توزيعها من نصف شعبان حتى نهاية رمضان مستهدفين 5 مليون أسرة من المسجلة بياناتهم لدى التحالف، وفي الأماكن الأكثر احتياجًا.

الكرتونة نفسها أصبحت بمكونات تكفي لفترة طويلة

وشددت على أنه لا يوجد أي ازدواج في توزيع الكراتين بسبب قاعدة البيانات الموجودة لدى التحالف، مؤكدة أن الكرتونة نفسها أصبحت بمكونات تكفي لفترة طويلة، وستكون كافية للأسرة لمدة شهر وأن الكرتونة الواحدة تحتوي على 32 كيلو مواد غذائية.