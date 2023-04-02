ما حكم الإفطار في رمضان بسبب الامتحانات؟.. «الإفتاء» توضح

وجه أحد المواطنين سؤالا لدار الإفتاء المصرية يقول فيه: ما حكم الإفطار في رمضان بسبب الامتحانات؟، وذلك ضمن الأسئلة المتنوعة التي ترد لدار الإفتاء المصرية بخصوص فتاوى وأحكام شهر رمضان والصيام، فالكثير من المسلمين يحرصون على الاجتهاد في عبادة الله عز وجل خلال هذا الشهر الكريم عن غيره من باقي شهور العام لأن الله سبحانه وتعالى خص هذا الشهر بالخير الكبير والبركة.

ما حكم الإفطار في رمضان بسبب الامتحانات؟

وأجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت عن سؤال ما حكم الإفطار في رمضان بسبب الامتحانات، موضحة أن الأمر يتعلق بطبيعة الطالب وعادته في المذاكرة وكذلك أسلوب حياته، حيث قالت الإفتاء: «لابد أن نفرق بين من يستطيع المذاكرة مع وجود مشقة وبين من لا يمكنه المذاكرة أصلًا بسبب الصوم، وأيضا التفريق بين مَن يجد عائلًا يعوله، ومن ينفق على نفسه أو عياله بحيث إن رسوبه سيؤثر على حياته العملية التي لا بد له منها لكسب قوته وقوت عياله».

حكم الإفطار في رمضان بسبب الامتحانات

وعن سؤال ما حكم الإفطار في رمضان بسبب الامتحانات؟، أوضحت الإفتاء أنه في حال كان الصيام يمثل عقبة دون تحصيل الطالب للمعلومات واستعداده للامتحان، فيباح حينها للطالب أن يفطر، وذلك أخذًا بما استظهره ابن عابدين وغيره من إباحة الفطر للخباز ونحوه من أرباب الحِرَف الشاقة.

وبالحديث عن إجابة سؤال ما حكم الإفطار في رمضان بسبب الامتحانات، لفتت الإفتاء إلى أنه من الواجب والضروري على هذا الطالب أن يعوض الأيام التي فطرها لهذا العذر.