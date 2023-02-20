دار الإفتاء توضح فضل شهر شعبان: ترفع فيه الأعمال إلى الله

أيام وتهل علينا غرة شهر شعبان، الذي ينتظره المسلمون لما له من فضل عظيم وأيام مباركة، يكثر فيها الخير وتحل فيها النفحات الربانية، فهو يتوسط شهرين كريمين، فيأتي بعد شهر رجب وقبل شهر رمضان، ليصبح فرصة عظيمة للتقرب من الله تعالى.

فضل شهر شعبان

وتحدثت دار الإفتاء عن فضل شهر شعبان، قائلة إنّ النبي صلى الله عليه وسلم، كان يُكثر من الصيام في شهر شعبان، لأنه شهر تُرفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، مشيرة إلى أنّ صوم شهر شعبان يقع تحت عنوان صوم التطوع أو السُنة.

وأوضحت الإفتاء في فتوى لها عبر موقعها الإلكتروني، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم، كان يُكثر من الصيام في شهر شعبان، لأنه شهر تُرفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يُرفع عمله وهو على أفضل حال من العبادة والطاعة.

شهر شعبان

كما استشهدت بما ورد عن عائشة رضى الله عنها قالت، «لم يكن النبى صلى الله عليه وسلم يصوم شهرًا أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله، وكان يقول «خذوا من العمل ما تطيقون»، رواه البخاري.

وأضافت أنّ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذه الفضيلة، التي يجهلها الناس فغفلوا عن هذا الشهر، وهي أن الأعمال ترفع إلى الله تعالى ليجزي ويثيب عليها؛ فجدير بالعبد أن يرفع عمله إلى الله وهو قائم على طاعته.