«أوقاف مطروح»: حملة لتنظيف مجاري تصريف مياه الأمطار بأسطح المساجد

أعلن الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، البدء في حملة تنظيف أسطح المساجد، وإزالة أي مخلفات، وتطهير مجرى الأمطار، استعدادًا لبدء موسم الخريف، ودخول موسم الأمطار.

وقال وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، إنّ هذه الحملة تشمل جميع المساجد من مدينة السلوم غربًا وحتى مدينة الحمام شرقًا وواحة سيوة جنوبًا، بإشراف الأئمة والمفتشين، ومديري الإدارات بالأوقاف في جميع المراكز والمدن، حتى لا يحدث تكدس للمياه بفعل المطر على أسطح دور العبادة، وتتسبب في خسائر للمباني، وتؤثر عليها سلبياً.

حملة نظافة المساجد

وأوضح وكيل أوقاف مطروح، في بيان عنه اليوم، أنّه وجه لجنتي الأزمات والمتابعة بالمديرية للمرور والتأكد من جدية الحملة، ورفع تقرير يومي حتى نهاية الحملة حتى التأكد من نظافة الأسطح، وسلامة مجارى تصريف الأمطار «المزاريب» حتى لا تتهدد سلامة المساجد.

استعدادات مبكرة

وأشار وكيل أوقاف مطروح إلى أنّ الاستعدادات المبكرة تتيح فرصة المرور على جميع المساجد، وحل أي مشكلة من خلال لجنة الأزمات المشكلة، موجهًا بالمرور الفني على كل ما يتصل بمبنى المسجد وسلامته.