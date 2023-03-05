تردد قناة أبوظبي الفضائية 2023.. شاهد مسلسلات رمضان

يتابع جموع المواطنين عن كُثب في الوقت الحالي مع اقتراب شهر رمضان، إعلان القنوات الفضائية وشركات الإنتاج عن برامج ومسلسلات شهر رمضان 2023، إذ تُعرض العديد من الأعمال الفنية المتميزة خلال الشهر الكريم.

ويهتم أعداد كبيرة من المواطنين والجماهير بمعرفة، تردد قناة أبوظبي الفضائية 2023 لمشاهدة مسلسلات رمضان، وكل العروض المختلفة التي ستقوم القناة بعرضها خلال الشهر المُبارك.

تردد قناة أبوظبي الفضائية 2023 لمشاهدة مسلسلات رمضان

ويأتي تردد قناة أبوظبي الفضائية 2023 لمشاهدة مسلسلات رمضان كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات Nile Sat.

التردد: 12467.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

خطوات ضبط قناة أبوظبي دراما 2023 على النايل سات لبرامج رمضان

يمكن تثبيت قناة أبوظبي دراما 2023، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- الضغط على زر موافق، ثم الضغط على تركيب من القائمة الرئيسية من خلال الريموت كنترول.

- اختيار إضافة قناة، اختيار اسم القمر الصناعي.

- كتابة بيانات التردد في أماكنها، الضغط على تثبيت بعد البحث.

- وضع بيانات التردد في أماكنها، الضغط على تثبيت بعد البحث.

مسلسلات وبرامج متميزة تعرضها قناة أبو ظبي الفضائية 2023

تمتلك قناة أبوظبي الفضائية 2023، عددا من البرامج والمسلسلات المتميزة في الوقت الحالي، وفقا لموقعها الإلكتروني، منها «برنامج طموح ويتحدث عن العلوم الإنسانية، ومسلسل دار الحياة ويدور حول مصحة نفسية تحتضن عائلة فضت آفات العصر على وحدة أفرادها، وبرنامج E-Sport ويدور حول عالم افتراضي ملئ بالندية يجمع نخبة فرق الرياضات الإلكترونية للتنافس، وبرنامج موجات ويدور حول عمق مواضيع أسرية لبحث التحديات المعاصرة، وبرنامج لعبة أحلى لوك ويتحول فيها شغف الألوان إلى حرفة فنية تشجع المتسابقين على المنافسة، ومسلسل انحراف يدور حول تعرض طبيبة نفسية للانحراف البشري».