تردد قناة سي بي سي 2023 لمشاهدة مسلسلات رمضان.. اضبطها الآن

تعرض قناة سي بي سي 2023، في الموسم الرمضاني المقبل، عددا من المسلسلات والبرامج المميزة، لجذب عشاق الدراما ومحبي العروض التليفزيونية المختلفة.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن»، تردد قناة سي بي سي 2023 لمشاهدة مسلسلات رمضان، استمرارا للخدمات الإخبارية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

تردد قناة سي بي سي 2023 لمشاهدة مسلسلات شهر رمضان

ويأتي تردد قناة سي بي سي 2023 كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

خطوات ضبط قناة سي بي سي 2023 على النايل سات

يمكن ضبط قناة سي بي سي 2023، من خلال اتباع الخطوات التالية:

- الضغط على زر موافق، ثم الضغط على تركيب من القائمة الرئيسية من خلال الريموت كنترول.

- اختيار إضافة قناة، اختيار اسم القمر الصناعي.

- كتابة بيانات التردد في أماكنها، الضغط على تثبيت بعد البحث.

مسلسلات وبرامج مختلفة تعرضها قناة دي إم سي 2023 بشهر رمضان

حرصت قناة سي بي سي 2023 على تقديم الأعمال الفنية المتميزة خلال موسم رمضان 2021، لذا نستعرض في السطور الآتية أبرز وأهم المسلسلات التي تعرضها القناة في شهر رمضان 2023، والتي جاءت كما يلي:

تتميز القناة بخريطة من العروض المميزة للعروض المختلفة، إذ حرصت على تقديم الأعمال الفنية المتميزة خلال موسم رمضان 2023، والتي جاءت كما يلي «مسلسل عملة نادرة، ومسلسل حمد الله على السلامة، ومسلسل مذكرات زوج، ومسلسل جت سليمة، ومسلسل جمية، ومسلسل رسالة الإمام»، ومكن معرفة مواعيد هذه البرامج من خلال موقع القناة الرسمي، أو مشاهدة القناة فضائيا.