تردد قناة دي إم سي عام 2023 لمشاهد مسلسلات رمضان.. إليك خطوات الضبط

كشفت قناة دي إم سي، مع اقتراب قدوم شهر رمضان المبارك 2023، عن عرض مختلف المسلسلات والبرامج، التي من شأنها أن تجذب عشاق الدراما ومحبي مختلف العروض التليفزيونية، خلال الشهر الكريم وتُزيد من نسب مشاهدات القناة.

في السطور التالية، ترصد «الوطن»، ترصد تردد قناة دي إم سي 2023 لمشاهدة مسلسلات رمضان، استمرارًا للخدمات الإخبارية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

تردد قناة دي إم سي عام 2023 لمشاهدة مسلسلات رمضان

- اسم القناة على قائمة القنوات DMC.

- القمر الصناعي نايل سات.

- التردد 12092.

- الاستقطاب رأسي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6..

- جودة القناةHD.

- ساعات البث 24 ساعة

خطوات ضبط قناة دي إم سي 2023 على النايل سات لمسلسلات رمضان

يمكن تثبيت قناة دي إم سي 2023 ، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- الضغط على زر موافق ثم الضغط على تركيب من القائمة الرئيسية من خلال الريموت كنترول.

- اختيار إضافة قناة، اختيار اسم القمر الصناعي.

- كتابة بيانات التردد في أماكنها، الضغط على تثبيت بعد البحث.

- كتابة بيانات التردد في أماكنها، الضغط على تثبيت بعد البحث.

خريطة متميزة من مسلسلات رمضان 2023 تُقدمها قناة دي إم سي 2023

حرصت قناة دي إم سي 2023 على أن تعرض مختلف الأعمال الدرامية المتميزة خلال موسم رمضان 2023، لذا نرصد في السطور الآتية أبرز وأهم المسلسلات التي تعرضها القناة في شهر رمضان 2023، وفقاَ للصفحة الرسمية للقناة على موقع فيس بوك والتي جاءت كما يلي:

تمكنت قناة دي إم سي دراما، من إعداد خريطة متميزة من العروض المميزة للمسلسلات المختلفة، والتي جاءت كما يلي «مسلسل جعفر العمدة، ومسلسل سوق الكانتو، ومسلسل تحت الوصايا، ومسلسل الصفارة، ومسلسل رسالة الإمام، ومسلسل علاقة مشروعة»، ويمكن معرفة مواعيد هذه الأعمال الفنية من خلال الصفحة الرسمية للقناة على موقع فيس بوك، أو من خلال مشاهدة القناة فضائياً والتي تعرض البرامج المختلفة خلال الشهر الكريم.