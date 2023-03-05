تردد قناة أون إي عام 2023 لمشاهدة مسلسلات رمضان.. اعرفه الآن

أعلنت قناة أون إي، مع اقتراب شهر رمضان المبارك 2023، عن عرض العديد من الأعمال الدرامية المتميزة من المسلسلات خلال الشهر الكريم عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، إذ تُعلن حالياً كل القنوات وشركات الإنتاج عن العروض الفنية المنتظرة التي من شأنها جذب الجماهير وزيادة نسب المشاهدات عبر قنواتها.

ويتابع القناة العديد من الجماهير التي تهتم ببرامجها خلال الشهر الكريم، بالإضافة إلى العديد من البرامج والمسلسلات الأخرى، ويرغب العديد من المشاهدين بمعرفة، تردد أون إي 2023 لمشاهدة مسلسلات رمضان.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن»، تردد قناة أون إي 2023 لمشاهدة مسلسلات رمضان، استمرارا للخدمات الإخبارية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

تردد قناة أون إي 2023 لمشاهدة مسلسلات رمضان

ويمكن متابعة البرامج والمسلسلات خلال شهر رمضان، عبر تردد قناة أون إي الجديد 2023 على النحو التالي:

التردد: 10853.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

خطوات ضبط قناة أون إي 2023على النايل سات لبرامج رمضان

يمكن تثبيت قناة أون إي 2023 ، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- الضغط على زر موافق ثم الضغط على تركيب من القائمة الرئيسية من خلال الريموت كنترول.

- اختيار إضافة قناة، اختيار اسم القمر الصناعي.

- كتابة بيانات التردد في أماكنها، الضغط على تثبيت بعد البحث.

- كتابة بيانات التردد في أماكنها، الضغط على تثبيت بعد البحث.

مسلسلات تعرضها قناة أون إي 2023 بشهر رمضان

أعدت قناة أون إي 2023 خريطة من المسلسلات المتميزة لشهر رمضان 2023 للجماهير، ومنها «مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، ومسلسل جميلة، ومسلسل سره الباتع، ومسلسل، ضرب نار، ومسلسل الكتيبة»، ويمكن معرفة مواعيد عرض هذه العروض الدرامية فور إعلانها رسمياً من خلال صفحة القناة على موقع فيس بوك، أو من خلال متابعة القناة فضائياً.