نشأت الديهي: رئيس الوزراء ونظيره العراقي ناقشا مشروع الشام الجديد

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الذي وصل القاهرة رفقة وفد من وزراء الخارجية والتجارة، بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

دعم مصر للعراق وأمنه

وتابع الديهي، خلال تقديمه برنامج بالورقة والقلم، المذاع على فضائية ten، أن الرئيس السيسي أكد دعم مصر الكامل للعراق وأمنه واستقراره، والاعتزاز بالعلاقات مع بغداد، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء العراقي تحدث عن الفرص المتاحة لمضاعفة المشروعات المشتركة بين البلدين.

وأشار إلى أن مناقشات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ونظيره العراقي شملت الحديث عن تفعيل التكتل الاقتصادي الذي أطلق عليه «مشروع الشام الجديد»، الذي يشمل العراق والأردن ومصر، مشيرًا إلى أن الحديث شمل إنشاء مستودع لوجستي على الحدود العراقية الأردنية، وهذا من شأنه فتح الباب أمام المنتجات المصرية للوصول إلى العراق والأردن، مضيفًا أن المباحثات شملت الحديث عن مشروع الربط الكهربائي مع العراق والأردن.

وفي سياق آخر، قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك مظاهرات عارمة في إسرائيل للأسبوع التاسع على التوالي اعتراضًا على ما يسمى بـ«الإصلاح القضائي».

مطالبات بمحو قرية فلسطينية

ولفت إلى أن وزير المالية الإسرائيلي طالب بمحو إحدى القرى الفلسطينية من الوجود، وهذا أدى لموجة كبير من الانتقادات على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن وزير المالية عندما وجد موجة انتقاد كبيرة بسبب تصريحاته الأخيرة تحدث بأن التعبير خانه.

ولفت إلى أن هناك صداما بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس، بسبب تصريحات وزير المالية الإسرائيلي عن محو قرية بالكامل، قائلاً: «لقد بعت بلادنا للمتطرفين».