نشأت الديهي: «حياة كريمة» أحدثت نقلة نوعية في حياة المصريين

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مشروع حياة كريمة خاص بتطوير القرى الأكثر احتياجًا لإحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح الخميس الماضي، الكثير من المشروعات حياة كريمة في المنيا الجديدة، وهذه رسالة بأن الدولة تعمل على تطوير القرى، وفي نفس الوقت تقوم بافتتاح مدن جديدة مثل المنيا الجديدة وأسيوط الجديدة والمنصورة الجديدة.

حزمة مالية لتحسين الأجور

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية ten، مساء السبت، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي صدرت الخميس الماضي شملت التعجيل بإعداد حزمة مالية لتحسين أجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة بحد أدنى 1000 جنيه، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، ورفع حد الإعفاء الضريبي من 28 لـ30 ألف جنيه، وزيادة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 25%.

ولفت إلى أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أعلنت عن صرف المعاشات بزيادة 15% ابتداءً من شهر أبريل المقبل بحد أدنى 170 جنيها، وحد أقصى 1635 جنيها، وعدد المستفيدين يقترب من 11 مليون مواطن بتكلفة تصل لـ55 مليار جنيه.

وفي سياق آخر، قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك خطة لتشويه الاستثمار في مصر من قبل كارهي الدولة المصرية، معقبًا: «لا يجب تمرير أي منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إلا بعد التأكد من صحته».

مواقع التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين

وأشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي عبارة عن سلاح ذو حدين؛ فالبعض يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي لقتل الأمل وتزييف الحقائق، مشيرًا إلى أن بعض من يُحسبون على المثقفين لا يصدقون الحقائق لأنهم يعجبون بالاستماع إلى ما يسمى بالفضائح وخلافه.