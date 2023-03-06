محافظ كفر الشيخ يعلن بدء تلقي طلبات الحج 2023 الثلاثاء المقبل

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن بدء تلقي الجمعيات الأهلية بمراكز ومدن وقرى المحافظة، طلبات الراغبين في أداء فريضة الحج، لموسم 1444 - 2023، بدءاً من يوم الثلاثاء المقبل، حتى 20 مارس الجاري، داعياً الله أن يُحقق أمل وأمنية الراغبين في أداء الفريضة، ويعودون بسلامة الله وأمنه لأسرهم.

توزيع النموذج على الإدارات الاجتماعية العشرة لتوزيعها على الجمعيات

وأكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، أن مديرية التضامن ستُوزع النموذج على الإدارات الاجتماعية العشرة لتوزيعها على الجمعيات، ويملأ الراغب في أداء فريضة الحج النموذج من خلال الجمعية التابع لها، وترفع النماذج للإدارات العشرة، والتي سترفعها للمديرية، لرفعها لوزارة التضامن الاجتماعى إلكترونيًا.

شروط التقدم لأداء فريضة الحج

ويشترط في المتقدم لأداء فريضة الحج هذا العام ألا يكون قد سبق له الحج من قبل طوال حياته، ووجود محرم شرعي للسيدات أقل من 45 عامًا لا يقل عمره عن 18 عامًا، ولا يسمح للمواطن بالتسجبل في أكثر من جمعية أو جهة أخري سواء سياحية أو قرعة وزارة الداخلية.

وأن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب، ومسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا، وأن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل الأول من يناير 2023، ولم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي، كما لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، حيث سيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط من خلال شهادة التحركات.

ومن بين الشروط الواجب توافرها في المتقدم لأداء فريضة الحج أن يكون كامل الأهلية لأداء المناسك، ومصري الجنسية، ويعتمد عند تحديد سن مقدم الطلب بتاريخ 30 إبريل 2023 - 10 شوال 1444، حيث لا يقل سن الرجال منهم عن 25 عامًا، ويشترط وجود محرم شرعي للسيدات أقل من 45 عامًا لا يقل عمره عن 18 عامًا، بالإضافة إلى وجود مرافق للمتقدم لأصحاب الإعاقة الحركية والبصرية التي تتطلب حالتهم وجود مرافق لهم.

ولا يُسمح للفئات المرضية التالية التقدم بطلب لأداء مناسك الحج، حيث إنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى، وذلك وفقًا لتعليمات وزارة الصحة المصرية، وهم: مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم غسيل كلوي، ومرضى تليف الرئة، وحالات السمنة المفرطة المرضية، والحالات المتقدمة من ذوي أمراض «القلب - الأوعية الدموية - التليف الكبدي - الأورام»، السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة، والأمراض النفسية والزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة.

كما لا يُسمح للمواطن بالتسجيل في أكثر من جمعية أو جهة أخري سواء سياحية أو قرعة وزارة الداخلية، حيث يُسجل ببوابة الحج الموحدة المصرية الطلب الأول المسجل على البوابة، ولا يسمح بتسجيله مرة أخري، كما يجب أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التسجيل.

إجراء القرعة الإلكترونية العلنية مركزيًا على بوابة الحج المصرية

وسيتم إجراء القرعة الإلكترونية العلنية مركزيًا على بوابة الحج المصرية الموحدة خلال النصف الأول من شهر إبريل المقبل، وتعلن النتائج النهائية للقرعة على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج وتُنشر بالمديريات والإدارات الاجتماعية، وسيتم تخصيص مشرف لكل 45 حاجًا، حيث من المقرر إجراء القرعة الإلكترونية العلنية مركزيًا على بوابة الحج المصرية الموحدة وبحضور ممثلين عن كل محافظة خلال النصف الأول من شهر إبريل المقبل، وتعلن النتائج النهائية للقرعة « أصلي - احتياطي» بنسبة 30% على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج وتنشر بالمديريات والإدارات الاجتماعية.

ويجوز للراغبين في أداء فريضة الحج المستوفيين لكافة الشروط التقديم بطلباتهم إلكترونيًا من خلال البوابة الموحدة للحج، وذلك بعد سدادهم الرسوم اللازمة لذلك، وفقًا لطرق الدفع الإلكتروني المحددة من قبل قطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية، ويعتبر الطلب تحت المراجعة لحين البت في صحة البيانات المدرجة من المتقدم على البوابة من عدمها، وذلك من خلال مديرية التضامن الاجتماعي المختصة، وفي حالة عدم صحة بيانات المتقدم تتولى مديرية التضامن الاجتماعي المختصة بالتأشير على الطلب بما يفيد ذلك وتتولى المؤسسة القومية لتيسير الحج بالتنسيق مع المديرية حذف الطلب.