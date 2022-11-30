«الداخلية»: رسوم استخدام البوابة المصرية للحج والعمرة على الجهات وليس الأفراد

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن سداد المواطنين لرسوم مالية للدخول على البوابة المصرية للحج والعمرة.

تحصيل الرسوم من الجهات المنظمة

وحسب بيان وزارة الداخلية، فإنه تبين أن حقيقة الأمر تتمثل في أن قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج رقم 84 لسنة 2022، حدد قيمة الرسوم المنصوص عليها للدخول على البوابة وفقاً للقواعد المنظمة في هذا الشأن، وسيجري تحصيل الرسوم من الجهات المنظمة والمنفذة للحج فقط، ولن يتم تحصيلها من المواطنين المتقدمين لأداء فريضة الحج أو الفائزين بفرصة الحج.