هبوط اضطراري لطائرة امريكية في كوبا بسبب دخان داخل قمرة القيادة

قامت طائرة أمريكية بهبوط اضطراري في العاصمة الكوبية «هافانا» بعد إقلاعها بسبب دخان داخل قمرتها.

وقال شبكة «إن بي سي» الأمريكية، إن شخصا لقي مصرعه وأصيب اثنان بجروح خطيرة جراء تحطم طائرة خفيفة من طراز «بيبر بي أيه 28»، بعد ظهر أمس الأحد بالتوقيت المحلي، في جزيرة «لونج آيلاند» غرب مدينة نيويورك، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأشارت شبكة «إن بي سي» الأمريكية، إلى تحطم الطائرة بالقرب من عدة منازل في «لونج آيلاند»، فيما لم تقع إصابات بين المواطنين في موقع الحادث.