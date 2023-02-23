سقوط طائرة «سو 25» تابعة لوزارة الدفاع الروسية ومقتل طيار

قال حاكم مقاطعة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، اليوم الخميس، إن طائرة تابعة لوزارة الدفاع الروسية سقطت قرب مدينة فيلويكي.

مقتل الطيار جراء تحطيم الطائرة

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أن طيار روسي قتل جراء تحطيم الطائرة من طراز «سو-25» وكانت في طريقها للعودة إلى قاعدتها في مقاطعة بيلجورود المحاذية للحدود الأوكرانية وذلك بعد تنفيذ مهمة قتالية، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

مقتل الطيار نتيجة عطل فني

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أنّ الطيار لقي حتفه نتيجة الحادث بسبب عطل فني، والذي وقع في منطقة خالية من السكان ولم يسبب في دمار.