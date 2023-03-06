هزة أرضية بقوة 3 درجات شرق «قهرمان مرعش» التركية

شربت هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر وعلى عمق 5 كيلومترات تحت سطح الأرض، وسط تركيا، وكشف مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، تفاصيل الهزة، وقال إن البؤرة وقعت على مسافة 36 كيلو متر شرق «قهرمان مرعش» جنوب تركيا.

كما وقعت بؤرة الهزة الأرضية التي ضربت وسط تركيا على بعد 3 كيلو مترات بين الشمال والشمال الشرقي من «بازارجيك».

من جانبه، تبرع كابيل بهاتيا، رجل الأعمال، مالك شركة إنديجو للطيران المدني «أكبر أسطول طيران في الهند»، بنقل 20 طناً من المواد الإغاثية والغذائية إلى سوريا على متن طائرة خاصة إلى الإمارات، ليتم إلى سوريا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبها، وزعت «الأمانة السورية للتنمية» بالتعاون مع «المنظمة الفنلندية للإغاثة» مساعدات على العائلات المتضررة من زلزال 6 فبراير الماضي الموجودة في مراكز الإيواء بمدينة «حلب» شمال سوريا.