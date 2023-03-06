هزة أرضية بقوة 3.3 درجة تضرب وسط تركيا

قال مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إن هزة أرضية بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر ضربت وسط تركيا، وأن البؤرة وقعت على عمق 10 كم.

وأضاف «الزلازل الأوروبي المتوسطي»، أن بؤرة الهزة الأرضية التي ضربت وسط تركيا وقعت على مسافة 194 كم بين الشمال والشمال الغربي من «أضنا» و21 كم بين الغرب والجنوب الغربي من «قيصرية».

وفي وقت سابق، قال مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إن المركز رصد هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر ضربت الحدود «التركية السورية»، فيما أشارت وسائل إعلام، إلى أن سكان جنوب تركيا وشمال سوريا شعروا بالهزة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.