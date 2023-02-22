عاجل.. هزة أرضية بقوة 4.1 درجة في قهرمان مرعش التركية

أعلنت إدارة الكوارث التركية، رصد هزّة ارتدادية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر في قهرماش مرعش، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل عنها، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وضرب زلزالان جديدان الأول بقوة 6.4 درجة والثاني بقوة 5.8، مساء الإثنين محافظة هطاي التركية، وفق ما أفادت الهيئة العامة التركية لإدارة الكوارث «آفاد»، بعد أسبوعين من زلزال 6 فبراير المدمر، الذي أسفر عن أكثر من 47 ألف قتيل في تركيا وسوريا.