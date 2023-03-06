هزة أرضية ثانية تضرب وسط تركيا.. قوتها 3.1 درجة بمقياس ريختر

رصد مركز «الزلازل الأوروبي المتوسطي»، هزة أرضية بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر وسط تركيا، وقال عبر موقعه الإلكتروني، إن البؤرة وقعت على عمق 10 كيلو مترات.

وأشارت بيانات «الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إلى أن مركز الهزة الأرضية التي ضربت وسط تركيا وقعت على مسافة 55 كم شمال غرب «قهرمان مرعش» جنوب تركيا و 16 كم بين الشرق والشمال الشرقي من «جوكسون».

وفي وقت سابق، قال مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إن هزة أرضية بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر، ضربت وسط تركيا على عمق 5 كيلو متر.

وقال مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إن مركز الهزة الأرضية التي ضربت وسط تركيا وقعت على مسافة 64 كيلو متر بين الغرب والشمال الغربي من «قهرمان مرعش» و24 كم جنوب غرب «جوكسون».