14 هزة أرضية تضرب مناطق تركية خلال الـ 6 ساعات الأولى من اليوم

ضربت 14 هزة أرضية وسط ومنطقة الحدود «التركية السورية» خلال الساعات لـ6 الأولى من اليوم الاثنين، دون الإبلاغ عن وقوع أضرار أو ضحايا.

ووفقا لبيانات مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، تراوحت قوة الهزات الأرضية ما بين 3 و4 درجات على مقياس ريختر.

آخر هزة أرضية بلغت قوتها 3.2 درجة

وأشار «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إلى أن آخر هزة أرضية وقعت صباح اليوم الاثنين، وسط تركيا، بلغت قوتها 3.2 درجة على مقياس ريختر على عمق 10 كم.

وأضاف مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، أن بؤرة الهزة الأرضية التي ضربت وسط تركيا وقعت على مسافة 52 كم بين الغرب والشمال الغربي من «أديامان» جنوب شرق تركيا و13 كيلو متر بين الجنوب والجنوب الغربي من «دوجان شهير».