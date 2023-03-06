بايدن: عشرات القوانين المعتمدة في ولايات محافظة تهدد الحق في التصويت

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث كان من أهمها، خطاب الرئيس جو بايدن خلال إحياء ذكرى القمع الوحشي لمسيرة من أجل الحقوق المدنية في 7 مارس 1965.

وشدد بايدن على أهمية معرفة التاريخ الأمريكي الجيد منه والسيء، مضيفا في خطاب ألقاه أمام جسر «إدموند بيتوس» في «ولاية ألاباما» الواقعة جنوب شرق البلاد، أن هؤلاء المتظاهرين أجبروا الولايات المتحدة على مواجهة الحقيقة وعلى العمل.

بايدن يتهم المعارضة بالرغبة في إخفاء الحقيقة التاريخية

وفي 7 مارس 1965، تعرض المئات من نشطاء السلام لقمع عنيف على أيدي الشرطة الأمريكية عرف باسم «الأحد الدموي»، وأدى بعد بضعة أشهر إلى إصدار قانون حقوق التصويت، يضمن حق التصويت للجميع.

واتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، في الخطاب، المعارضة بالرغبة في إخفاء الحقيقة التاريخية، داعيا إلى الإبقاء على اليقظة فيما يتعلق بالحق في التصويت الذي تهدده أسباب بينها عشرات القوانين المقيدة المعتمدة في الولايات المحافظة في بلاده، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وجرى نقل 17 شخصا إلى المستشفى، وأصيب العشرات على أيدي الشرطة، في 7 مارس 1965، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

من جانبها، رفضت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، دعوة سفيرة «واشنطن» السابقة للأمم المتحدة، المرشحة المحتملة للانتخابات 2024 الرئاسية نيكي هايلي، إجراء اختبارات كفاءة للسياسيين الكبار في السن، واصفة في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، الفكرة بالسخيفة.

جيل بايدن ردا عن ترشح زوجها لولاية ثانية: أؤيد كل شيء

وسيكون عمر الرئيس الحالي جو بايدن في حالة فوزه في الانتخابات المقررة في 2024، 82 عاما بحلول يوم التنصيب المحتمل و86 عاما بحلول نهاية فترة الولاية الثانية المحتملة.

وأشارت جيل بايدن إلى رحلة الرئيس الأمريكي الأخيرة إلى أوكرانيا كإشارة إلى أن عمره ليس مشكلة، مضيفة، ردا على سؤال عن ترشح جو لولاية رئاسية ثانية في 2024، أنها تؤيد كل شيء.