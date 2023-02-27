«جو بايدن»: الحديث عن عمري كمرشح رئاسي أمر مشروع

جدد الرئيس الأمريكي «جو بايدن»، سعيه الحصول على فترة ولاية ثانية في مقابلة مع شبكة ABC الإخبارية، قائلا إنه من المشروع أن يثير الناس أسئلة حول عمره، لكن ذلك ليس جزءًا من حساباته الحالية، حال سعيه لإعادة انتخابه.

شاهدني أعمل أولا ثم احكم

وردا على أنه إذا أعيد انتخابه، فسيكون 82 عمره عندما يؤدي اليمين، وسينهي رئاسته في 86، وهل سيكون عمره جزء من حساباته الخاصة فيما إذا قرر الترشح مرة أخرى، أجاب بايدن: «لا، لكن من المشروع أن يثير الناس قضايا تتعلق بعمري، إنه أمر مشروع تمامًا، والشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أنه يجب مشاهدة عملي أولا ثم الحكم عليه».

جيل بايدن تتحدث عن ترشح زوجها

وتأتي تعليقات بايدن بعد أن تحدثت السيدة الأولى جيل بايدن عن حملة إعادة انتخاب محتملة في مقابلة يوم الجمعة الماضي مع وكالة أسوشيتد برس خلال رحلة إلى إفريقيا وتعليقا على ذلك قال بايدن إن لديه أشياء أخرى يجب أن يكملها قبل الدخول في حملة انتخابية شاملة.

جولة إفريقية

وزارت جيل بايدن كينيا في وقت سابق، حيث تم الترحيب بها بالرقص والابتسامات في المحطة الثانية من رحلتها، وذلك بعد قضاء يومين في ناميبيا للتركيز على تمكين الشباب في الديمقراطية الناشئة، وتعد السيدة الأمريكية الأولى هي أول مسؤول رفيع في البيت الأبيض يزور إفريقيا منذ أن استضاف الرئيس جو بايدن قمة مع القادة الأفارقة في البيت الأبيض في ديسمبر، ومن المتوقع أن يزور بايدن القارة في وقت ما بعد أن أبلغ القادة بأنه "حريص" على زيارتها.