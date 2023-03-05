3 أحداث في أمريكا خلال 24 ساعة.. أهمها تصدر ترامب مؤتمر المحافظين

شهدت الولايات المتحدة خلال الساعات القليلة الماضية، 3 أحداث تنوعت ما بين مناخية وسياسية كان من أبرزها تصدر ترامب بـ62% من الأصوات في مؤتمر العمل السياسي للمحافظين للفوز ببطاقة ترشيح الجمهوريين لانتخابات الرئاسة المقررة في العام المقبل 2024.

وتصدر رئيس الإدارة السابق دونالد ترامب وبهامش كبير أصوات مؤتمر العمل السياسي للمحافظين للفوز ببطاقة ترشيح «الحزب الجمهوري» الذي ينتمي إليه لانتخابات 2024 الرئاسية، وحصل ترامب على 62% من التصويت، فوقا لما ذكرته وسائل إعلام امريكية.

رون ديسانتيس يحصل على 20% من الأصوات

وأدلى أكثر من 2000 مشارك أدلوا بأصواتهم في العمل السياسي للمحافظين. وحل حاكم «ولاية فلوريدا» رون ديسانتيس في المرتبة الثانية بنسبة 20% من الأصوات و«14%» لمنصب النائب، وبيري جونسون، «5%» وكاري ليك، المرشح لمنصب نائب الرئيس بنسبة 20%، وفقا لما ذكرته شبكة «ساي نيوز» الإخبارية.

بدوره، استمرت هفوات الرئيس الحالي جو بايدن، وأظهر مقطع فيديو لحظة اقتراب الأول من الصحفيين للإجابة عن أسئلتهم، لكنه توقف وغير رأيه ناظرا إليهم وملوحا بيديه واستدار وتوجه إلى الطائرة، فيما أشارت صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية، إلى أن من الواضح أن المسؤول أراد إلقاء التحية على شخص ما، لكنه لم يفعل عند سماعه السؤال الأول، ولوح بيديه وقاطع المحادثة مع الصحافة

وأوضحت «نيويورك بوست»، أن تم سؤال جو بايدن عن العلاقات مع الصين بعد تصريحات «واشنطن» الأخيرة حول أسباب انتشار فيروس «كورونا»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

إلغاء أكثر من 700 رحلة جوية جراء عاصفة شتوية تضرب الولايات المتحدة

من جانبها حذرت «هيئة الأرصاد الجوية الوطنية» الأمريكية في وقت سابق، من عاصفة شتوية كبيرة مصحوبة بتساقطات ثلجية كثيفة وعواصف ثلجية في معظم أنحاء البلاد، فيما ألغت السلطات أمس السبت، أكثر من 700 رحلة جوية، كما تأخرت أكثر من 1800 رحلة محلية أخرى بسبب تساقط ثلوج كثيفة وهبوب رياح قوية، وفقا لما ذكره موقع «فلايت أوير» لتتبع الرحلات الجوية.