هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب شرق تركيا

ضربت هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر شرق تركيا على عمق 5 كيلو مترات.

وقال مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي» في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، إن بؤرة الهزة الأرضية التي ضربت شرق تركيا وقعت على مسافة 106 كيلو متر جنوب «أرضروم» شرق الأناضول.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، ضربت هزة الأرضية بقوة 3.7 درجة على مقياس ريختر وسط تركيا بعمق 5 كيلو متر تحت سطح الأرض.

وأشار «الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إلى أن مركز الهزة الرضية وقعت على مسافة 56 كيلو متر شمال «عثمانية» جنوب تركيا.