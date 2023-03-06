كم يدفع بنك مصر على حساب التوفير المنجز؟.. عائد شهري يصل إلى7%

كشف بنك مصر عن أسعار الفائدة الجديدة لشهر مارس 2023، وبينها حسابات توفير المنجز بالجنيه المصري، مؤكدا أن الحد الأدنى لفتح الحساب 100 جنيه.

وبحسب جدول أسعار الفائدة من بنك مصر على حساب توفير المنجز بالجنيه المصري، يحصل صاحب الشريحة من 3000 جنيه حتى 5000 جنيه على عائد شهري 6.25%.

أسعار الفائدة على حساب التوفير المنجز بالجنيه المصري

وبالنسبة للمبلغ الأكثر من 5000 جنيه حتى 50000 جنيه، يكون العائد 6.50% شهريا، والشريحة الأكثر من 50000 جنيه حتى 200000 جنيه يكون العائد 7.00% شهريا.

والحد الأدنى لفتح حساب توفير المنجز بالجنيه المصري في بنك مصر هو 100 جنيه، والحد الأدنى لاحتساب العائد 3000 جنيه، والحد الأقصى لاحتساب العائد 200000 جنيه.

حساب توفير الممكن لذوي الإمكانات المتميزة

فيما يكون حساب توفير الممكن لذوي الإمكانات المتميزة من بنك مصر الحد الأدنى لفتح الحساب واحتساب العائد 500 جنيه، ويحصل صاحب الشريحة من 500 جنيه فأكثر على عائد شهري 9.5%.