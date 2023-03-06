«اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء»: القوافل كشفت على 30 ألف حالة في فبراير

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهود التي بذلتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، خلال شهر فبراير الماضي، وذلك عبر تقرير مقدم من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.

وثمن رئيس الوزراء الدور المحوري الذي تقوم به اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، في تنفيذ التدخلات وإجراءات الرعاية الطبية اللازمة، سواء مع الحالات التي يتم رصدها، أو الوصول إليها من خلال القوافل الطبية التي تجوب المحافظات.

الاستجابة لـ593 حالة واستغاثة

وأوضح الدكتور حسام المصري ، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، أنَّ الشهر الماضي شهد الاستجابة لنحو 593 حالة، تمّ رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي، موضحاً أنَّ تلك الاستجابات شملت صدور 253 قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة، فضلاً عن إصدار 41 قراراً خاصاً بالحالات الطارئة، و34 قراراً خاصاً بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي.

130 حالة من الأورام وعمليات الجامانايف

وأضاف المستشار الطبي أنَّ مجهودات اللجنة خلال شهر فبراير الماضي تضمنت أيضاً تنفيذ الإجراءات الطبية لـ130 حالة من مرضى الأورام وعمليات الجامانايف، وتوفير الأدوية لـ146 حالة، مع تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ48 حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ولفت «المصري» إلى أنَّه تمّ تنفيذ قوافل طبية الشهر الماضي، بعدة محافظات بينها الأقصر، والفيوم، والمنيا، وغيرها، وقامت بإجراء الكشف الطبي لنحو 29234 حالة.