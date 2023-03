مقتل وإصابة 18 شرطيا باكستانيا في هجوم بقنبلة بمدينة بولان.. «فيديو»

لقي 9 أفراد من شرطة إقليم بلوشستان في باكستان، حتفهم، بينما أصيب 9 آخرون في هجوم بقنبلة في بولان جنوب غرب البلاد، وفقا لما أفاد به مسؤول في الشرطة الباكستانية.

وأوضحت الشرطة الباكستانية أن الانفجار وقع بالقرب من منطقة جسر كامبري في بولان.

More scary / terrible visuals coming in from Bolan

Victims are being taken to hospital for further treatment.

Now Nawaz Sharif supporters will blame #ImranKhan for this blast ????#Balochistan #BalochistanCrisis #Quetta #Gwadar #Encounter #NawazSharif pic.twitter.com/U7t3WyWpei