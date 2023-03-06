رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مقتل وإصابة 18 شرطيا باكستانيا في هجوم بقنبلة بمدينة بولان.. «فيديو»

كتب:

سحر المكاوى
09:34 ص | الإثنين 06 مارس 2023
الشرطة الباكستانية.. أرشيفية

الشرطة الباكستانية.. أرشيفية

لقي 9 أفراد من شرطة إقليم بلوشستان في باكستان، حتفهم، بينما أصيب 9 آخرون في هجوم بقنبلة في بولان جنوب غرب البلاد، وفقا لما أفاد به مسؤول في الشرطة الباكستانية.

وأوضحت الشرطة الباكستانية أن الانفجار وقع بالقرب من منطقة جسر كامبري في بولان.

وأشار كبير مفتشي شرطة كاتشي محمود نوتزاي، إلى أن الأدلة الأولية تشير إلى أنه كان هجوما انتحاريا، مبينا أن فريق إبطال مفعول القنابل وصل إلى مكان الحادث، ويجري البحث في المنطقة بعد الانفجار، وفقا لما ذكرت قناة «روسيا اليوم».

اقرأ المزيد:

5 أحداث عالمية خلال 24 ساعة.. أهمها هجوم إرهابي على الشرطة الباكستانية

الشرطة الباكستانية تعتقل مشتبها بهم في واقعة تفجير مسجد بيشاور

هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر تضرب باكستان

ارتفاع إجمالي ضحايا انفجار منجم فحم في باكستان إلى 6 عمال
بقلم سحر المكاوى