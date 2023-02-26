5 أحداث عالمية خلال 24 ساعة أهمها هجوم إرهابي على الشرطة الباكستانية

شهدت 5 دول خلال الساعات القليلة الماضية، 5 أحداث تنوعت ما بين أمنية وسياسية وبيئية كان من أهمها، الانفجار جنوب غرب باكستان، ما أسفر عن مقتل شرطيين اثنيين على الأقل.

في باكستان، قالت الشرطة، إن شرطيين اثنين على الأقل قتلا وأُصيب اثنان آخران بجروح على إثر انفجار عبوة ناسفة في «خوزدار» بمقاطعة بلوشستان جنوب غرب البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

استهداف رتلا تابعا لـ«التحالف الدولي» بعبوتين ناسفتين في «الديوانية» بالعراق

وفي العراق، تعرض رتلا تابعا للتحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» الإرهابي بقيادة الولايات المتحدة، للاستهداف بعبوتين ناسفتين في «الديوانية» جنوبي البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي ساحل العاج غرب قارة إفريقيا، تعرضت مروحية عسكرية من طراز «تي يو في أتش إل» لعطل طارئ على متنهاوزيرة الدولة المكلفة بالخارجية والخزانة، ورئيس الجمعية الوطنية ونائبة رئيس «مجلس الشيوخ» أدى لهبوطها اضطراريا وسط البلاد.

وفي نيجيريا، أدلى المواطنون، بأصواتهم مساء أمس السبت، بعد ساعات من الموعد النهائي، في الانتخابات الرئاسية. ودعت السلطات، أكثر من 87 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم في 176 ألف مركز اقتراع لاختيار رئيس من بين 18 مرشحا، فيما انحصر المرشحين على 3: أبو بكر أتيكو عن حزب «الشعب الديمقراطي»، وبولا تينوبو من «المؤتمر التقدمي» الحاكم، وبيتر أوبي من «العمال».

إصابة 5 أشخاص على الأقل جراء هجوم لـ« بوكو حرام» على الناخبين

وشهدت «لاجوس»، اقتحام مسلحون مركز اقتراع في حافلة صغيرة، وخطفوا صندوق الاقتراع الرئاسي.وأصيب 5 أشخاص على الأقل بينهم أطفال عندما هاجم عناصر من « بوكو حرام» الإرهابية، الناخبين في «قوزا» شمال شرق البلاد، فيما قتل شخص واحد على الأقل، كان يحمل سلاحا ناريا محاولا الاعتداء على أحد مراكز الاقتراع شرقي نيجيريا.

وأجلت السلطات النيجيرية، التصويت في 141 مركزا إلى، اليوم الأحد، لأسباب أمنية ولوجستية.

وفي كوريا الشمالية، حضر زعيم البلاد، «كيم جونج أون»، بحضور نجلته «جو-إيه»، أمس السبت، حفل وضع حجر الأساس لشارع جديد، في«بيونج يانج»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية الرسمية.

بيئيا، تعرض «نهر دجلة» جنوبي العراق لحالة جفاف لم يشهدها إلى حد إمكانية عبوره سيرا على الأقدام، وفقا لصورا نشرتها وسائل إعلام.