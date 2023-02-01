الشرطة الباكستانية تعتقل مشتبه بهم في واقعة تفجير مسجد بيشاور

أعلن قائد شرطة مدينة «بيشاور» الباكستانية، محمد إعجاز خان، اليوم الأربعاء، أنه تم اعتقال مشتبه بهم فيما يتعلق بتورطهم في التفجير الانتحاري الذي وقع، الاثنين، داخل مسجد ببيشاور، وأسفر عن مصرع أكثر من 100 شخص وعشرات المصابين، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الأمريكية.

السلطات الباكستانية تحقق في كيفية دخول المهاجم للمسجد

وأضاف «خان»، في بيان، أن المزيد من الاعتقالات ستجري، مشيرا إلى أن السلطات تحقق أيضا في كيفية دخول المهاجم للمسجد، فيما يتم استجواب العائلات التي تعيش في المجمع التابع للشرطة، حيث يوجد المسجد، لأن الشرطة لا يمكنها استبعاد أن المهاجم ربما يكون قد تلقى مساعدة من شخص داخل المسجد.

رئيس الوزراء الباكستاني يدين تفجير المسجد

وفي سياق متصل، أدان رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، التفجير الانتحاري، وقال إن القتل الوحشي للمسلمين الذين يسجدون أمام الله مخالف لتعاليم القرآن، وإن الإرهابيين يريدون بث الخوف باستهداف من يؤدون واجب الدفاع عن باكستان.

كما أدان رئيس أركان الجيش الباكستاني، الجنرال عاصم منير، أمس، في بيان، الهجوم على مسجد في مدينة بيشاور، وتعهد بتقديم الجناة إلى العدالة، ودعا القادة إلى مواصلة التركيز على عمليات مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع وكالات المخابرات وإنفاذ القانون بعزم متجدد في جميع أنحاء البلاد.

292 قتيلا ومصابا

وكان تفجيرا انتحاريا وقع، أمس الأول، في مسجد بمدينة بيشاور الواقعة في شمال غرب باكستان، أسفر عن سقوط 292 قتيلا ومصابا، فيما قال مسؤولون إن إمام المسجد كان من بين القتلى وكان معظمهم من أفراد الشرطة الذين تجمعوا أثناء صلاة الظهر.