هل قطرة الأنف تفطر الصائم؟.. «الإفتاء» تجيب

هل قطرة الأنف تفطر الصائم؟، من الأمور التي حسمتها دار الإفتاء في فتوى إلكترونية نشرتها عبر بوابتها الرسمية، إذ يحرص المسلمون على الاجتهاد في العبادات والطاعات في شهر رمضان المبارك وخاصة الصيام، إلا أن هناك بعض الأمور التي يختلط على المسلمون فهمها وخاصة المتعلقة بصحة الصيام، لذلك أوضحت الدار الحكم، ردا على سؤال ورد إليها.

هل قطرة الأنف تفطر الصائم؟

وبخصوص السؤال عن هل قطرة الأنف تفطر الصائم؟، قال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنّ بخاخة الأنف إذا استعملها الصائم في نهار رمضان ودخل رذاذه من الأنف ليصل إلى الجوف فإنه يُفطر، موضحا أنّ من كان مصابا بمرض مزمن وسيزيد عليه المرض عند عدم أخذه للدواء، فعليه أن يأخذ الدواء، وعندما يشفى فعليه القضاء.

هل قطرة الأنف تفطر الصائم؟.. المبطلات

وأشار «عمران» في الفتوى التي نشرتها دار الإفتاء عبر بوابتها الرسمية، إلى مفطرات الصيام ، ورد على تساؤل هل قطرة الأنف تفطر الصائم؟ قائلا: «هناك اعتقادات شائعة بشأن 18 فعلًا في نهار رمضان، يظن الكثيرون أنها من المفطرات فيما أنها ليست كذلك، وهي:

1- الأكل والشرب ناسيًا.

2- تطهير اليدين بالكحول.

3- قطرة الأذن إذا لم يكن بها ثقب لا تفطر.

4- مرطبات البشرة.

5- قطرة العين.

6- الحقن عضل أو وريد.

7- المراهم والكريمات.

8- العطور والروائح.

9- غسول الأذن إذا لم يكن بها ثقب.

10- تذوق الطعام باللسان دون بلعه.

11- استخدام فرشاة ومعجون الأسنان من دون أن يتسرب شيء إلى الجوف لا يفطر.

12- خلع الأسنان والأضراس إذا لم يدخل شيء إلى الجوف لا يفطر.

13- بلع الريق.

14- نقل الدم.

15- وضع مرطب الشفاه.

16- القيء عن غير عمد.

17- الغسيل الكلوي.

18- التبرد بالماء.