أقصر وأطول أيام رمضان في ساعات الصيام.. يزيد من دقيقة لـ3 يوميا

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الذي يبدأ هذا العام في الـ23 من مارس المقبل، ويهتم المسلمون بمعرفة مواعيد الصيام والإفطار في شهر رمضان الذي يأتي هذا العام في فصل الربيع، وأكثر ما يشغل الناس في صيام رمضان هو معرفة عدد ساعات الصيام وأطول وأقصر يوم صيام خلال هذا الشهر.

يبدأ صيام اليوم الأول في رمضان الخميس الموافق 23 مارس من الساعة 4:29 فجرًا، وحتي الساعة 6:8 مساءً «أذان المغرب»، وتكون مدة ساعات الصوم 13 ساعة و59 دقيقية، بحسب إمساكية شهر رمضان لعام 1444 هجريًا لمحافظة القاهرة، والتي أعلنتها الهيئة العامة المصرية للمساحة.

زيادة ساعات الصوم في رمضان

وعقب اليوم الأول من شهر رمضان تبدأ ساعات الصيام في الزيادة، بمعدل من دقيقة إلى 3 دقائق يوميًا، حتى تصل إلى ذروتها في اليوم الـ29 من رمضان والذي يوافق الخميس 20 أبريل، حيث يبدأ صوم هذه اليوم من الساعة 3:51 فجرًا وحتى الساعة 6:25، بمعدل 14 ساعة و54 دقيقة.

وطبقًا حسابات هيئة المساحة المصرية فإن أول يوم رمضان 2023، هو أقصر أيام الصوم في رمضان هذا العام، بمعدل 13 ساعة و59 دقيقة في القاهرة، ويكون أطول أيام رمضان في الصيام هو آخر يوم في الشهر، بمعدل 14 ساعة و54 دقيقة، وفيما يلي عدد ساعات الصوم يوميًا خلال شهر رمضان الكريم، ويكون فرق الزيادة بين صيام اليوم الأول من رمضان واليوم الأخر ساعة إلا 5 دقائق «54» دقيقة.