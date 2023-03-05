نوة واحدة تضرب مصر خلال شهر رمضان.. تعرف على موعدها

ينطلق شهر رمضان خلال الثلث الأخير من شهر مارس الجاري حيث من المتوقع أن يكون أول أيامه الخميس 23 مارس 2023، الأمر الذي يعني أن الشهر الكريم سيصحبه طقسا باردا في بداية الأمر نظراً لتزامنه مع أخر نوات الشتاء، ثم يتبعه طقس ربيعي مميز يعين الصائمين خلال فترة الصوم.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل ضرب نوة لشهر رمضان، بحسب ارتباط الجدول الزمني بالنوات الذي أعلنته محافظة الإسكندرية مسبقاً بموعد شهر رمضان المبارك.

نوة واحدة تتزامن مع شهر رمضان

وبحسب ما أعلنته محافظة الإسكندرية أكثر المحافظات تضرراً من النوات، في جدولها المسبق عن نوات الشتاء 2023، فإن أخر نوات ذلك الشتاء تكون مع يوم 20 مارس الجاري، وهي نوة عوة أو برد العجوزة والتي تستمر لمدة 6 أيام، أي أنها ستلحق بأول أيام شهر رمضان المبارك.

طقس شهر رمضان

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية فإن الطقس المتوقع خلال شهر رمضان المقبل سيكون ربيعي لتزامنه مع بدء فصل الربيع الذي يعد أفضل فصول السنة من حيث اعتدال درجات الحرارة وبدء غياب الأمطار.