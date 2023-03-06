«التموين»: احتياطي زيت «البطاقات» يكفي 5 أشهر.. وسعر الزجاجة 25 جنيها

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، توافر احتياطي استراتيجي آمن من مخزون الزيت على منظومة الدعم التمويني، الذي يُصرف شهريا للأسر المستحقة للدعم، وعددهم 23 مليون أسرة، بإجمالي 64 مليون فرد يستحق كل منهم زجاجة زيت شهريا على المنظومة.

حجم المخزون الاستراتيجي من الزيت

وأشارت وزارة التموين، في تقرير لها عن المخزون الاستراتيجي، إلى أن حجم الاحتياطي من الزيت يبلغ 5 أشهر، فضلا عن التعاقدات المستمرة من جانب الهيئة العامة للسلع التموينية للزيت الخام للحفاظ على المخزون.

سعر زجاجة الزيت في التموين

وأكدت وزارة التموين، ثبات سعر زجاجة الزيت على بطاقة التموين عند 25 جنيها لوزن «800 مللي»، وهو الوزن الموحد الذي تنتجه شركات الزيوت التابعة لوزارة التموين، مع توقف إنتاج الزجاجة 1 لتر.

وتبلغ حصة بطاقة التموين من الزيت وفقا لعدد أفراد البطاقة وبحد أقصى 4 زجاجات زيت للبطاقة الواحدة، إذ تصرف البطاقة المقيد عليها 4 أفراد أو أكثر 4 زجاجات من الزيت، وتصرف البطاقة المقيد عليها 3 أفراد 3 زجاجات من الزيت، فيما تستحق البطاقة المقيد عليها فردان فقط زجاجتين، وتحصل البطاقة لفرد واحد على زجاجة زيت واحدة.