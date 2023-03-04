التموين تكشف معلومات عن الفراخ البرازيلي المجمدة.. مذبوحة على الطريقة الإسلامية

تكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية، من ضخ كميات الفراخ البرازيلي المجمدة لفروع المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان على مستوى جميع المحافظات، نظرا لاقبال المواطنين على شرائها بالسعر المخفض الذي طرحته التموين وهو 65 جنيها للكيلو جرام.

الفراخ البرازيلي المجمدة

وردا على تساؤلات العديد من المواطنين التي ازدادت مؤخرا بعد ضخ الفراخ في الأسواق المحلية والمجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان، وحول الطريقة التي تُذبح بها الفراخ البرازيلي المجمدة، أوضحت مصادر في وزارة التموين التموين والتجارة الداخلية، عدة معلومات عن الفراخ البرازيلي التي تستوردها وزارة التموين وتضخها في المجمعات الاستهلاكية، وهي كالتالي:

1ـ الفراخ البرازيلي مجمدة بدون أحشاء.

2ـ يتم ذبح الفراخ في البرازيل باليد وحسب الشريعة الإسلامية.

3ـ تُحفظ الفراخ البرازيلي تحت الصفر وتحديدا في 18 درجة مئوية.

4- يجوز إعادة تجميدها بعد الإذابة.

5- مطبوع على الكيس المغلف بها أنها إنتاج البرازيل.

أوزان الدواجن البرازيلي

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدواجن البرازيلي المتاحة حاليا في المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان، يتوافر لها العديد من الأوزان، وهي كالتالي:

** وزن 1 كيلو جرام بسعر 65 جنيها.

** وزن كيلو و100 جرام بسعر 72 جنيها.

** وزن كيلو و200 جرام بسعر 78 جنيها.

** وزن كيلو و300 جرام بسعر 85 جنيها.