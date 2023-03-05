تنشيط بطاقة التموين.. خطوة إلزامية لصرف الخبز والسلع

تعتبر خطوة تنشيط بطاقة التموين، أهم إجراء إلزامي على الأسرة صاحبة البطاقة القيام به، خاصة بعد استخراج بطاقة تموينية جديدة أو بطاقة بدل تالف أو فاقد، وذلك من أجل التمكن من بدء صرف الخبز اليومي المخصص للبطاقة بالإضافة إلى سلع التموين الشهرية من منفذ البقال التمويني.

خطوات تنشيط بطاقة التموين

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية، عدة طرق لإتمام تنشيط بطاقة التموين إما من خلال رقم الهاتف المحمول المسجل على البطاقة عن طريق إرسال رسالة نصية مكتوب فيها رقم 1 إلى الرقم المحدد 9136 والتي يعقبها تنشيط البطاقة واستلام الرقم السري الخاص بها، أو عبر بوابة مصر الرقمية للتموين من خلال اتباع الخطوات التالية:

1 – تصفح بوابة مصر الرقمية.

2- اختيار خدمة التموين.

3 - اختيار خدمة تفعيل بطاقة التموين.

4 – تدوين بيانات البطاقة التموينية وبيانات الأفراد المستفيدين عليها.

5- الموافقة على الشروط والأحكام.

6- ثم يعقب ذلك إرسال رسالة عبر الهاتف المحمول المسجل على موقع بوابة مصر الرقمية بكود تفعيل الطاقة التموينية.

موعد صرف الخبز والتموين بعد تنشيط البطاقة

ووفقا لقرار وزارة التموين، فإن الأسرة صاحبة البطاقة التموينية تتمكن من صرف الخبز بعد 72 ساعة من تفعيل البطاقة وصرف المقررات التموينية الشهرية في الشهر التالي لخطوات للتفعيل.